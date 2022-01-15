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    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)

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    По всій області рятувальники усувають наслідки буревію - Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
    По всій області рятувальники усувають наслідки буревію
    фото: facebook/MNSZhytomyr

    ДСНС продовжує проводити аварійні роботи в області

    14 січня на території Житомирської області спостерігались сильні пориви вітру, у результаті чого було повалено багато дерев, які у більшості випадків перекривали рух на автодорогах. Про це 15 січня повідомила пресслужба ДСНС України в Житомирській області.

    «Впродовж чотирьох годин коростенські рятувальники проводили аварійні роботи по розрізанню та прибиранню 30-ти дерев, які перекрили рух на автодорозі Новоград-Волинський-Коростень Коростенського району. В самому м. Коростень бійці ДСНС допомагали прибрати аварійні конструкції даху, що впали з житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

    Загалом, впродовж минулої доби рятувальниками області було прибрано 62 дерева, що перекривали рух на автодорогах.

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    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
    фото: facebook/MNSZhytomyr

    Окрім того, внаслідок складних погодних умов – сильного вітру на території області без електропостачання залишилось 163 населених пункти.

    Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».

    Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

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    Теги: ДСНС рятувальники Житомирщина вітер негода буревій
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    Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)