Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)

ДСНС продовжує проводити аварійні роботи в області

14 січня на території Житомирської області спостерігались сильні пориви вітру, у результаті чого було повалено багато дерев, які у більшості випадків перекривали рух на автодорогах. Про це 15 січня повідомила пресслужба ДСНС України в Житомирській області.

«Впродовж чотирьох годин коростенські рятувальники проводили аварійні роботи по розрізанню та прибиранню 30-ти дерев, які перекрили рух на автодорозі Новоград-Волинський-Коростень Коростенського району. В самому м. Коростень бійці ДСНС допомагали прибрати аварійні конструкції даху, що впали з житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

Загалом, впродовж минулої доби рятувальниками області було прибрано 62 дерева, що перекривали рух на автодорогах.

Окрім того, внаслідок складних погодних умов – сильного вітру на території області без електропостачання залишилось 163 населених пункти.

Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».

Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

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