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    Події в Україні

    Українські рятувальники відшукали у своїх рядах Мону Лізу (фото)

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    Мона Ліза сучасності - Українські рятувальники відшукали у своїх рядах Мону Лізу (фото)
    Мона Ліза сучасності
    фото: ДСНС України/Facebook

    ДСНС України на своїй сторінці опублікувала світлину курсантки у стилі полотна Леонардо да Вінчі

    Українські рятувальники відшукали у своїх рядах Джоконду. Щоправда одягнена вона не у сукню, а у захисну куртку, а у руками спирається не на бильце крісла, а на червоний шолом. Так, ДСНС України на своїй сторінці у Facebook опублікувала світлину курсантки Черкаського інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Вікторії Сердюк. У відомстві стверджують, що вражені схожістю дівчини із пані Лізою дель Джокондо.

    «Друзі! Наприкінці насиченого робочого тижня пропонуємо вам перенестися на трошки більше ніж п’ять століть у часі та трішечки північніше Флоренції у просторі і уявити… якою могла б бути Мона Ліза – героїня всесвітньо відомого полотна Леонардо да Вінчі, у наші дні», – ідеться у дописі.

    Вікторія, як і Джоконда, із якою її порівнюють, загадково усміхається.

    «Ми впевнені, що за цією загадковою усмішкою Вікторії ховається справжній сталевий характер, залізна воля і прагнення зробити цей світ безпечнішим для усіх нас!», – пишуть рятувальники.

    Раніше рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області. Спостерігались сильні пориви вітру, у результаті чого було повалено багато дерев, які у більшості випадків перекривали рух на автодорогах.

    Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

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    Теги: ДСНС прапор рятувальники Воля Facebook вітер негода буревій
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    Українські рятувальники відшукали у своїх рядах Мону Лізу (фото)