Аварія потягу Інтерсіті: «Укрзалізниця» вже знайшла винних

Комісія «Укрзалізниці» назвала причини аварії під Запоріжжям

«Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно і призвела до сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя біля міста Славгород у Синельниківському районі. Попередні висновки службового розслідування причин аварії – грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зокрема, комісія «Укрзалізниці», яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку.

«Встановлюємо жорсткий контроль за станом залізничних колій. Безпека наших пасажирів і співробітників на першому місці. Ми не будемо терпіти службову недбалість та бездіяльність. Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження», – зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Так, від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.

За фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя поліція відкрила кримінальне провадження.