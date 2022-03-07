Авіація окупантів вдарила по Овручу: є руйнування (фото)

Вороги здійснили авіаналіт та зруйнували два житлові будинки

В Овручі на Житомирщині унаслідок повітряних ударів зруйновані два житлові будинки та центр зайнятості, ще кілька багатоквартирних будівель пошкоджені. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Житомирській області.

«Внаслідок повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю - два двоповерхові житлові будинки. Зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних житлових будинків (інформація наразі уточнюється)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час поквартирного обходу бійці ДСНС знайшли в одному з помешкань на п’ятому поверсі жінку похилого віку, яка була в шоковому стані, не могла рухатися і потребувала допомоги. Рятувальники викликали екстрену медичну допомогу. Лікарі нормалізували стан жінки, від госпіталізації вона відмовилася.

У рятувальному відомстві також поінформували, що у Коростені внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі школи №2. Загиблих немає, одна людина травмована.

Ворожий напад на північ Житомирщини стався близько 21 години 6 березня.

Нагадаємо, напередодні агресор завдав авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу.

Раніше окупанти знищили школу у Житомирі (відео).

Читайте також: