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    Події в Україні

    Авіація окупантів вдарила по Овручу: є руйнування (фото)

    Загиблих немає, одна людина травмована - Авіація окупантів вдарила по Овручу: є руйнування (фото)
    Загиблих немає, одна людина травмована
    фото: facebook.com/MNSZhytomyr

    Вороги здійснили авіаналіт та зруйнували два житлові будинки

    В Овручі на Житомирщині унаслідок повітряних ударів зруйновані два житлові будинки та центр зайнятості, ще кілька багатоквартирних будівель пошкоджені. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Житомирській області.

    «Внаслідок повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю - два двоповерхові житлові будинки. Зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних житлових будинків (інформація наразі уточнюється)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час поквартирного обходу бійці ДСНС знайшли в одному з помешкань на п’ятому поверсі жінку похилого віку, яка була в шоковому стані, не могла рухатися і потребувала допомоги. Рятувальники викликали екстрену медичну допомогу. Лікарі нормалізували стан жінки, від госпіталізації вона відмовилася.

    У рятувальному відомстві також поінформували, що у Коростені внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі школи №2. Загиблих немає, одна людина травмована.

    Ворожий напад на північ Житомирщини стався близько 21 години 6 березня.

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    Нагадаємо, напередодні агресор завдав авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу.

    Раніше окупанти знищили школу у Житомирі (відео).

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    Теги: ДСНС авіація напад рятувальники Житомирщина
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    Авіація окупантів вдарила по Овручу: є руйнування (фото)