На Одещині окупанти завдали ракетного удару по селу

Російські військові обстріляли об'єкти критичної інфраструктури

По селищу Тузли Одеської області в ніч проти 7 березня російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, завдали ракетного удару. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.

Нагадаємо, напередодні Банкова попередила світ: Путін готується до бомбардування Одеси.

Про підготовку путінських військ до атаки на Одесу також повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалось їх стримати. Президент говорив про те, що минулої ночі було видно, що вони вже готові до бомбардувань Одеси. Поки небо над Україною не закрите або поки що Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря», – наголосив Подоляк.

Раніше окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою.

Як повідомлялося, російські окупанти готуються до висадки морського десанту на Одещині.

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