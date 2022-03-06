Банкова попередила світ: Путін готується до бомбардування Одеси

«Поки небо над Україною не закрите або поки що Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря»

Російські війська можуть почати бомбардувати Одесу. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин», – сказав голова держави.

Про підготовку путінських військ до атаки на Одесу також повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Це війна, яку розпочали не ми. Це війна, яку розпочала Росія. Ми не можемо знати російських планів з точністю до хвилини. Але ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалось їх стримати. Президент говорив про те, що минулої ночі було видно, що вони вже готові до бомбардувань Одеси. Поки небо над Україною не закрите або поки що Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря», – наголосив Подоляк.

Тим часом мешканці Одеси готуються захищати рідне місто.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу. Стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

Сьогодні, 6 березня, окупанти знищили аеропорт «Вінниця». Зеленський звернувся до світу.

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