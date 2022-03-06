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    Події в Україні

    Росіяни обстрілюють храми з біженцями. Епіфаній закликав світ уберегти Україну

    Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями - Росіяни обстрілюють храми з біженцями. Епіфаній закликав світ уберегти Україну
    Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями
    фото: pomisna.info

    Путін й так вважає, що воює з НАТО та Америкою на території нашої країни

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями з боку російських окупантів. Закликав закрити небо над нашою країною. Про це пише пресслужба Православної церкви України.

    За словами Епіфанія, під загрозою таки опинився навіть й собор Софії Київської.

    «Як предстоятель я звертаюся до російських вбивць – не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо коли ви лицемірно виправдовуєте себе «захистом церкви», – відзначив митрополит.

    Також Епіфаній звернувся й до міжнародної спільноти з проханням зробити усе можливе, аби Російська Федерація припинила свої військові злочини.

    «Окремо також звертаюся до очільників Московського патріархату в Україні: хіба ви не бачите, як обстрілюють міста на півночі, сході, півдні України, як від вибухів гинуть серед інших і ті, хто вважає вас своїми пастирями? Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь», – відзначив митрополит.

    Епіфаній додав, що над Україною необхідно закрити небо, оскільки президент Російської Федерації Володимир Путін й так вважає, що воює з НАТО та Америкою на території нашої країни.

    Нагадаємо, що Вселенський патріарх засудив російське вторгнення.

    Тим часом патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.

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    Теги: Росія церква НАТО авіація війна Путін Українська православна церква обстріл військові Україна Епіфаній біженці
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    Росіяни обстрілюють храми з біженцями. Епіфаній закликав світ уберегти Україну