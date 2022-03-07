Росія задіяла вже 95% своїх сил – Пентагон

Окупанти не контролюють повітря, і на землі теж особливих успіхів не досягли

Росія уже 12 день веде війну проти України. За даними Пентагону, країна-агресорка вже застосувала 95% сили, яку напередодні накопичила біля наших кордонів. Про це інформує BBC з посиланням на дані Пентагону.

За останню добу в Пентагоні не помітили значного просування ворожих військ. Колона загарбників під Києвом стоїть на місці.

За деякими даними, окупанти під Києвом або загрузли у болоті або вичерпали запаси пального. Або і те, і те.

Крім того, в Пентагоні підкреслили,що висадки морського десанту в Одесі не відбулося. Ознак того, що це найближчим часом трапиться, також немає.

Російські війська не контролюють український повітряний простір. Під час повітряних боїв, за даними Пентагону, обидві сторони зазнали втрат.

Попри те Пентагон поки не може підтвердити факти застосування Росією касетних бомб, скидання 500-кілограмової бомби над Черніговом та призов резервістів у Росії.

Нагадаємо, Росія вербує найманців у Сирії для війни з Україною .

Також стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні.

Як повідомлялося, наступний тиждень стане переломним – військовий експерт.

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