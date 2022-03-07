  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росія задіяла вже 95% своїх сил – Пентагон

    Країна-агресорка поламала зуби на наших хлопців із ЗСУ - Росія задіяла вже 95% своїх сил – Пентагон
    Країна-агресорка поламала зуби на наших хлопців із ЗСУ
    фото: ЗСУ

    Окупанти не контролюють повітря, і на землі теж особливих успіхів не досягли

    Росія уже 12 день веде війну проти України. За даними Пентагону, країна-агресорка вже застосувала 95% сили, яку напередодні накопичила біля наших кордонів. Про це інформує BBC з посиланням на дані Пентагону.

    За останню добу в Пентагоні не помітили значного просування ворожих військ. Колона загарбників під Києвом стоїть на місці.

    За деякими даними, окупанти під Києвом або загрузли у болоті або вичерпали запаси пального. Або і те, і те.

    Крім того, в Пентагоні підкреслили,що висадки морського десанту в Одесі не відбулося. Ознак того, що це найближчим часом трапиться, також немає.

    Російські війська не контролюють український повітряний простір. Під час повітряних боїв, за даними Пентагону, обидві сторони зазнали втрат.

    Попри те Пентагон поки не може підтвердити факти застосування Росією касетних бомб, скидання 500-кілограмової бомби над Черніговом та призов резервістів у Росії.

    Нагадаємо, Росія вербує найманців у Сирії для війни з Україною .

    Також стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні.

    Як повідомлялося, наступний тиждень стане переломним – військовий експерт.

    Читайте також:
    Теги: Росія окупанти Пентагон повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія задіяла вже 95% своїх сил – Пентагон