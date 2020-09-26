Авіакатастрофа на Харківщині: Франція запропонувала Україні допомогу



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Франція запропонувала Україні допомогу у справі АН-26

У МЗС Франції висловили співчуття родинам та родичам загиблих

Франція відреагувала на катастрофу військового літака АН-26 в Чугуєві. Париж готовий надати українській стороні будь-яку допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили співчуття родинам та родичам загиблих.

«Ми солідарні з нашими українським партнером. Франція готова надати Україні будь-яку допомогу, яку вона вважає корисною за цих обставин», – заявили в МЗС.

Зазначимо, Франція допомагала в розслідуванні катастрофи пасажирського Boeing української авіакомпанії МАУ, яка сталася під Тегераном. Французькі фахівці добули інформацію з бортових самописців збитого літака, один з яких мав механічні пошкодження.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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