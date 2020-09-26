В Харківській ОДА назвали версії катастрофи АН-26



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом Фото: ЕРА

Кучер розповів про затримку з дозволом на посадку АН-26 вже після того, як стало відомо про поломку одного з двигунів

Попередніми версіями катастрофи військового літака АН-26 у Чугуєві є халатність, теракт та несправність техніки. Є інформація, яка вказує, що причиною трагедії могла стати халатність.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на брифінгу в Чугуєві.

За словами Кучера, була затримка з дозволом на посадку АН-26 вже після того, як стало відомо про поломку одного з двигунів. Він звернувся до Державного бюро розслідувань та прокуратури з проханням більш детально дослідити цю версію трагедії.

Зазначив, що диспетчер вчинив так нібито через те, що садив інший борт.

«Але вже раніше було відомо, що один з моторів вже не працював. Тому тут треба з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину вже наші хлопці, на жаль, зазнали краху», — каже Кучер і додає, що йому незрозуміло, чому військові це не коментують.

На його думку, наразі це одна з ключових версій і акценти слідства мають зміститися саме на ці факти.

Кучер каже, що звернувся до Держбюро розслідувань і Військової прокуратури, щоб там відпрацювали озвучену ним версію. Серед інших версій голова ОДА називає теракт та несправність літака.

«Такі помилки не можна пробачати. Відвертітися нікому не вдасться» — глава Харківської ОДА каже, що слідство має перевірити версію, що Ан-26 із військовими не посадили раніше, хоча в літака був несправний мотор, але прийняли інший борт pic.twitter.com/cSlW0erAYQ — hromadske (@HromadskeUA) September 26, 2020

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

Читайте також: