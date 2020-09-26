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    Події в Україні

    Епіфаній висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі АН-26

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    Епіфаній висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі АН-26 - Епіфаній висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі АН-26
    Епіфаній висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі АН-26

    Епіфаній зазначив, що в минулому році зустрічався і спілкувався з курсантами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба

    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі, яка сталась біля Чугуєва.

    Про це він написав у Facebook.

    «Висловлюю сердечні співчуття батькам, які вмить втратили своїх дітей, рідним та близьким, студентам-однокурсникам та викладачам. Нехай Господь підтримає вас та дасть твердості духу пережити біль втрати… Нехай Бог прийме їх у Своїх Небесних оселях», – написав предстоятель ПЦУ.

    Він зазначив, що в минулому році зустрічався і спілкувався з курсантами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба «про євангельську любов».

    «Вічна пам’ять і вічний спокій загиблим військовим льотчикам і курсантам!», – резюмував Єпіфаній.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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