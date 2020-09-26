Авіакатастрофа під Харковом: Зеленський відвідав в лікарні курсанта, який єдиний вижив в авіакатастрофі



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«Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі», – президент

Курсант після падіння літака намагався врятувати свого побратима

Президент Володимир Зеленський зустрівся у лікарні з В’ячеславом Золочевським, якому вдалося врятуватися при падінні літака АН-26 на Харківщині.

Про це Зеленський написав у Facebook.

«20-річний В’ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В’ячеслав отямився біля уламків літака АН-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими.

Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В’ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі», – написав президент.

У повідомленні йдеться, що Золочевський після падіння літака намагався врятувати свого побратима, на якого перекинулося полум’я. Однак, на жаль, цей військовий помер від опіків вранці 26 вересня.

Зеленський також опублікував фото Золочевського у лікарняному ліжку





В’ячеслав Золочевський, який вижив після катастрофи, перебував у свідомості й говорив із рятувальниками. Він отримав травми голови і ноги.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

в Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.