ЗСУ вдарили по переправі поблизу Антонівського моста (відео)

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 вибухів в окупованому Херсоні

У тимчасово окупованому Херсоні зранку знову лунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про влучання поблизу Антонівського моста.

Зазначається, що українські сили намагаються знищити резервну понтонну переправу ворога через Дніпро.

До цього російські ЗМІ повідомляли про щонайменше 10 вибухів у місті.

Нагадаємо, вчора ввечері удару зазнав Антонівський залізничний міст.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.