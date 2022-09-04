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ЗСУ вдарили по переправі поблизу Антонівського моста (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по переправі поблизу Антонівського моста (відео)
Українські захисники нищать логістичні шляхи ворога
скрін з відео

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 вибухів в окупованому Херсоні

У тимчасово окупованому Херсоні зранку знову лунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про влучання поблизу Антонівського моста. 

Зазначається, що українські сили намагаються знищити резервну понтонну переправу ворога через Дніпро.

До цього російські ЗМІ повідомляли про щонайменше 10 вибухів у місті.

Нагадаємо, вчора ввечері удару зазнав Антонівський залізничний міст.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: ЗСУ війна Антонівський міст

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