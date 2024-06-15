«Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність», – запевнив Редіс

Нещодавно стало відомо, що 12-та бригада «Азов» НГУ пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», полковник Денис Прокопенко. Він привітав побратимів та весь цивілізований світ «із перемогою над російською пропагандою».

«Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення», – сказав друг Редіс.

Звернення командира 12-ої бригади спеціального призначення «Азов», полковника Дениса Прокопенка щодо зняття заборони США на передачу зброї підрозділу pic.twitter.com/I9NyS4fsBf June 15, 2024

Раніше газета The Washington Post написала, що Державний департамент США дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши заборону, яка була накладена багато років тому на тлі занепокоєнь щодо засновників цього військового підрозділу.

«Після ретельного перегляду українська 12-та бригада спецпризначення «Азов» пройшла перевірку відповідно до закону Ліхі, проведену Державним департаментом США», – зазначає адміністрація Байдена.

Закон Ліхі забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини. Державний департамент США зауважив, що не виявили «жодних доказів» таких порушень. При цьому не було уточнено, коли саме зняли заборону, і чи потрапляла раніше американська зброя до «Азову».