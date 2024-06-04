Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ
Не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.
фото: Alamy

The Economist: Китайська зброя поступово захоплює країни Африку і залишає російських постачальників ні з чим

Китай витіснив Росію з африканського ринку зброї та збільшує постачання військової техніки до африканських країн. Про це пише видання The Economist.

Китай за останні роки зумів витіснити Росію з африканського ринку зброї коштом більш різноманітної техніки, яку вони продають на вигідних умовах. Як зазначає видання, експорт китайської зброї на сьогодні починається з вогнепальної зброї та закінчується військовими кораблями.

«Китайці активно підписують угоди з дедалі різноманітнішим списком клієнтів, від давніх до потенційних друзів, які прагнуть озброїтися китайською зброєю. Згідно з базою даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), серед зброї, яку Китай поставив, є військові кораблі до Джибуті та Мавританії та безпілотники до Нігерії та Конго. Було встановлено, що не менше ніж 21 країна Африки на південь від Сахари отримала великі поставки китайської зброї в період між 2019 і 2023 роками», – пише The Economist.

Також Китай активно озброює країни континенту безпілотниками, які закуповуються Нігерією, Конго та іншими. Така зацікавленість пов’язана з вигідними кредитами, які Китай погоджує для розширення власного експорту.

Видання зазначає, що за період з 2019 по 2023 рік, не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.

«Ймовірно, сім з десяти африканських армій зараз мають броньовані машини, які, як і багато інших товарів, виготовлені в Китаї, вважає Jane's – британське видавництво, що спеціалізується на військовій, а також транспортній тематиці», – йдеться у публікації. Такий підхід дозволяє Китаю отримати більший вплив у Африці та отримати кращі відносини з більшістю країн цього континенту.

Треба зазначити, що історично Франція була домінуючою країною з експорту озброєння африканським країнам, але через значне збільшення її вартості та менш прийнятні умови, країни Африки почали шукати нових постачальників.

«Пекін продає зброю за зниженими цінами. У поєднанні з гнучкими механізмами фінансування, військовим співробітництвом і підготовкою офіцерів, це приваблива пропозиція для армій з великим чи малим бюджетом», –  зазначають журналісти Economist.

До слова, Китай поставив газовий ультиматум Росії. Президент РФ Володимир Путін не зміг домовитися з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час свого нещодавнього візиту до Пекіна. 

Читайте також: Китай ставить Кремль на коліна
Теги: зброя Москва озброєння президент фінансування військові машини Франція путін Китай експорт Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Китаї, де нещодавно кремлівська делегація отримала значки за топінамбур, нищівної критики зазнав Олександр Дугін
Чи поверне РФ заради «вічної дружби з КНР» Сахалін?
20 травня, 19:35
Путін перекинув Шойгу на нову посаду, а сам укріпив владу над військовими
Путін став єдиним куратором силовиків. Що це означає
24 травня, 10:17
10 травня ворог почав розвідку боєм у двох напрямках – по кілька батальйонів рушили на Вовчанськ та на село Липці, що приблизно за 20 км від Харкова
Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз Тема №1
28 травня, 09:15
Сікорський: «Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори»
МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні
5 травня, 10:36
Сьогодні пройде так звана інавгурація Путіна
Уряд Росії піде у відставку після інавгурації Путіна
7 травня, 09:34
Другий півфінал Євробачення-2024
Євробачення-2024: повне відео другого півфіналу
10 травня, 00:15
Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року
29 травня, 00:29
+1 130 знищено окупантів за добу
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 червня, 08:02
Наталя Міліянчук адаптує рецепти Ольги Франко для сучасних господинь
Родичка Івана Франка відкриє у Франції пекарню з креативною випічкою
Вчора, 16:16

Економіка

Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ
Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
США і ЄС запровадили санкції проти Ірану за розробку та передачу дронів РФ
США і ЄС запровадили санкції проти Ірану за розробку та передачу дронів РФ
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
Зеленський: Розвідці відомо, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай
Зеленський: Розвідці відомо, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай
США можуть запровадити санкції проти китайських банків: причина
США можуть запровадити санкції проти китайських банків: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
15K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
12K
Китай ставить Кремль на коліна
11K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
6118
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
3460
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua