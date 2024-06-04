Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ

The Economist: Китайська зброя поступово захоплює країни Африку і залишає російських постачальників ні з чим

Китай витіснив Росію з африканського ринку зброї та збільшує постачання військової техніки до африканських країн. Про це пише видання The Economist.

Китай за останні роки зумів витіснити Росію з африканського ринку зброї коштом більш різноманітної техніки, яку вони продають на вигідних умовах. Як зазначає видання, експорт китайської зброї на сьогодні починається з вогнепальної зброї та закінчується військовими кораблями.

«Китайці активно підписують угоди з дедалі різноманітнішим списком клієнтів, від давніх до потенційних друзів, які прагнуть озброїтися китайською зброєю. Згідно з базою даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), серед зброї, яку Китай поставив, є військові кораблі до Джибуті та Мавританії та безпілотники до Нігерії та Конго. Було встановлено, що не менше ніж 21 країна Африки на південь від Сахари отримала великі поставки китайської зброї в період між 2019 і 2023 роками», – пише The Economist.

Також Китай активно озброює країни континенту безпілотниками, які закуповуються Нігерією, Конго та іншими. Така зацікавленість пов’язана з вигідними кредитами, які Китай погоджує для розширення власного експорту.

Видання зазначає, що за період з 2019 по 2023 рік, не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.

«Ймовірно, сім з десяти африканських армій зараз мають броньовані машини, які, як і багато інших товарів, виготовлені в Китаї, вважає Jane's – британське видавництво, що спеціалізується на військовій, а також транспортній тематиці», – йдеться у публікації. Такий підхід дозволяє Китаю отримати більший вплив у Африці та отримати кращі відносини з більшістю країн цього континенту.

Треба зазначити, що історично Франція була домінуючою країною з експорту озброєння африканським країнам, але через значне збільшення її вартості та менш прийнятні умови, країни Африки почали шукати нових постачальників.

«Пекін продає зброю за зниженими цінами. У поєднанні з гнучкими механізмами фінансування, військовим співробітництвом і підготовкою офіцерів, це приваблива пропозиція для армій з великим чи малим бюджетом», – зазначають журналісти Economist.

До слова, Китай поставив газовий ультиматум Росії. Президент РФ Володимир Путін не зміг домовитися з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час свого нещодавнього візиту до Пекіна.