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Зеленський пояснив, чому Україна хоче бити західною зброєю по території РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Україна хоче бити західною зброєю по території РФ
Президент України розповів, як Україна хоче використовувати західну зброю
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Президент заявив, що країни НАТО могли б збивати російські ракети, націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури України

Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери, для атак по військових цілях на території РФ як захист. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

За його словами, нині в Україні є своє зброя, яку наші військові використовують для захисту.

«І те, про що ми завжди звертались до президента Байдена – і не тільки до нього, до лідерів багатьох країн – ми хочемо використовувати західну зброю як захист», – сказав Зеленський.

Він пояснив, що російські військові обстрілюють українські міста із позицій у найближчих селах до кордону, оскільки знають, що Україна не атакуватиме у відповідь, зокрема, через відсутність дозволу західних партнерів на використання наданої ними зброї для ударів по розташуванню військових на території РФ.

«Як нам захиститись? Ми можемо бити або по ракеті, яка йде на територію України, або бити по літаку перед запуском. Бити по ракеті – це мати ППО. Бити по літаку – мати відповідну зброю, зброю і дозвіл», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що країни НАТО могли б збивати російські ракети, націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури України, не перетинаючи при цьому український повітряний простір. За його словами, така тактика матиме оборонний характер і не нестиме ризику втягування країн-членів НАТО у війну з Росією.

«Тож у мене питання: а в чому проблема? Чому не можна збивати? Це захист? Так. Це напад на Росію? Ні. Ви збиваєте російські літаки і там гинуть російські пілоти? Ні. Так а в чому тут питання щодо втягування країн НАТО у війну? Немає такого питання. Збивайте те, що в небі над Україною. І дайте нам зброю, щоб використовувати її проти військ Росії, які перебувають на кордонах», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, заборона США на завдавання ударів західною зброєю по території Росії суттєво підриває обороноздатність України.

Як повідомлялося, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

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Теги: зброя військові Володимир Зеленський

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