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Як Україна має використовувати надану США зброю: Пентагон дав рекомендації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Україна має використовувати надану США зброю: Пентагон дав рекомендації
Пентагон заявляє, що зброю, надану США, слід використовувати в межах української території
фото з відкритих джерел

Під час свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «не заохочують» удари американською зброєю за межами України

Озброєння, яке США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це заявила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх це під час брифінгу, пише «Голос Америки».

«Так, ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, спроможності, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення української суверенної території», – відповіла Сінгх на запитання про те, чи не планують Сполучені Штати змінити свій підхід після нападу Росії на Харківщину.

На уточнення, чи це є проханням до української сторони, чи є обов'язковою умовою, заступниця речника Пентагону сказала, що звернення США щодо цього є досить публічними. «Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла би повторити, що на кожній зустрічі контактної групи з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з міністром Умєровим говорить про те, як найкраще можна використати ці спроможності, і ми вважаємо, що це в межах української території», – додала Сінгх.

Водночас протягом свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «не заохочують» удари американською зброєю за межами України, але Україна «повинна сама ухвалити рішення» щодо того, як вона збирається вести цю війну.

Таку ж позицію повторив на брифінгу у четвер, 16 травня, заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Своєю чергою аналітики та експерти, з якими спілкувалося видання, вважають, що новий наступ росіян та постійні обстріли Харкова можуть схилити Америку переглянути свою позицію.

«Це обмеження є однією з причин, чому Харків так страждає. Якби Україна могла завдавати ударів по російських військах, які стоять прямо через кордон, Росія мала б набагато більші матеріально-технічні проблеми перед початком цього наступу. Якби ми дозволили Україні стріляти по російських літаках, які знаходяться в російському повітряному просторі та запускають крилаті бомби, які вбивають людей, у Харкові загинуло б менше людей», – прокоментував колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нову партію зброї та військової техніки до відправлення в Україну. 

Також, США виділять додаткові $2 млрд військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакету допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків.

Читайте також: Ще рано говорити про ефект наданої допомоги Україні від США – Остін 
Теги: США зброя війна

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