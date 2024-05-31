Стало відомо, якою саме зброєю США дозволили бити по РФ

США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах

Зміни в підходах США не стосуватимуться використання по території Росії ракет «земля-земля» великої дальності Atacms

Україна може використовувати американські реактивні снаряди Gmlrs, артилерійські ракетні системи Himars й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії. Але дозвіл не розповсюджується на ракети «земля-земля» великої дальності Atacms. Про це пише The Wall Street Journal, автори якої посилаються на неназваних офіційних осіб США.

Видання зазначило, що для того, аби захищатися від російського наступу в Харківській області, Сили оборони зможуть використовувати американські реактивні снаряди Gmlrs, артилерійські ракетні системи Himars й інші артилерійські системи.

Водночас зміни в політиці США не стосуватимуться використання по території Росії ракет «земля-земля» великої дальності Atacms.

«Наша політика щодо заборони використання Atacms [для ударів по РФ] або [інших] дальніх ударів усередині Росії не змінилася», – заявив анонімний американський посадовець.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців.