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Американські ЗМІ повідомили гарні новини про бригаду «Азов». Пропагандисти Кремля в істериці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Американські ЗМІ повідомили гарні новини про бригаду «Азов». Пропагандисти Кремля в істериці
12-та бригада спецпризначення «Азов» пройшла перевірку відповідно до закону Ліхі
фото з відкритих джерел

Невідомо чи потрапляла раніше американська зброя до «Азову»

Державний департамент США дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши заборону, яка була накладена багато років тому на тлі занепокоєнь щодо засновників цього військового підрозділу. Про це повідомляє The Washington Post.

«Після ретельного перегляду українська 12-та бригада спецпризначення «Азов» пройшла перевірку відповідно до закону Ліхі, проведену Державним департаментом США», – зазначає адміністрація Байдена.

Закон Ліхі забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини.

Державний департамент США зауважив, що не виявили «жодних доказів» таких порушень. При цьому не було уточнено, коли саме зняли заборону, і чи потрапляла раніше американська зброя до «Азову».

Пропагандистські засоби масової інформації РФ ширять цю новину та негативно висловлюються про «Азов».

Скрін кремлівського пропагандистського агентства ТАСС, яке обзиває «Азов» «націоналістичним полком»
Скрін кремлівського пропагандистського агентства ТАСС, яке обзиває «Азов» «націоналістичним полком»

Нагадаємо, що у ЗСУ є великий снарядний голод, а деяке озброєння, яке постачають союзники, захисники просто не можуть застосувати через брак боєприпасів. Про це заявив боєць 12-ї бригади Національної гвардії «Азов» із позивним Ніко. Також він розповів, що бувають і ситуації, коли союзники постачають Україні якусь зброю, але наші захисники просто не можуть її застосувати через нестачу боєприпасів.

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Теги: Азов війна США зброя озброєння росія Україна

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