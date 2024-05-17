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Атака на порт в Новоросійську, вибухи в Криму: головне за ніч

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака на порт в Новоросійську, вибухи в Криму: головне за ніч
У Новоросійську видалася пекельна ніч
фото ілюстративне

У деяких регіонах Росії ніч була неспокійною

Вибухи у Новоросійську, неспокійна ніч у Криму й на Харківщині, а також жорстоке вбивство українця в Польщі. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 травня, щоб ви були в курсі подій.

У столиці знесено скандальний незаконний церковний МАФ

У ніч проти п’ятниці, 17 травня, у Києві знесли храм-МАФ, що його незаконно звела Московська церква на території Музею історії України. «Главком» отримав відповідні ексклюзивні фото.

Релігійна громада УПЦ МП самовільно захопила цю ділянку ще 2008 року. Земля розташована у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра», у межах охоронної зони пам`ятки архітектури національного значення «Андріївська церква» та на території пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира».

У Новоросійську дрони атакували порт та нафтобазу

У Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт та нафтобаза.

Уранці 17 травня влада Новоросійська заборонила жителям виходити з дому після нічних ударів по місту.

На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу

У Харківській області 16 травня 2024 року зафіксували найдовшу від початку війни повітряну тривогу. Відповідно до карти повітряних тривог, сирени в регіоні сповістили про загрозу ще о 08:15 ранку. Відбій пролунав тільки о 00:48 17 травня. Таким чином, тривога в Харківській області тривала 16 годин і 33 хвилини.

Варто зазначити, що в окремих частинах Харківщини відбій тривоги не оголошували вже кілька днів. Так, через активізацію російських окупантів у Вовчанській та Липецькій громадах тривога триває вже 4 дні та 14 годин. Її оголосили ще об 11:37 12 травня.

У Польщі жорстоко вбили українця

У польському селі Рокіцини на місцевій фермі вбили 48-річного українця, який працював там нелегально. Труп загиблого намагались спалити. Про це повідомило видання Wiadomosci.

Тіло виявили польські пожежники, яких 12 травня викликали начебто через загоряння господарської будівлі на фермі.

«Коли пожежу загасили, на місці виявили тіло загиблого чоловіка», – ідеться у матеріалі.

За словами районного прокурора Патрик Вегнера, загиблий був 48-річним громадянином України, який працював на фермі. Польські ЗМІ стверджують, що трудового договору українець не мав.

За підозрою в убивстві правоохоронці затримали власника ферми, його дружину та ще одного працівника. Польські правоохоронці наголошують, що злочин, найімовірніше, скоїли не на національному підґрунті. Відомо, що в ніч перед убивством підозрювані розпивали алкоголь. Проте, чи вживав алкоголь убитий українець, має з'ясувати експертиза.

Після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві зникло світло

У ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

«У Севастополі відбивається атака безпілотних літальних апаратів, використовується стрілецька зброя. Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків громадянській інфраструктурі немає. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації», – заявив гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв.

Також у соціальних мережах повідомляли про атаку безпілотників у Балаклаві. Пізніше стало відомо, що в місті зникло світло.

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Теги: церква гауляйтер експертиза тривога собор влада місто злочин громада 2 травня ЮНЕСКО прокурор алкоголь вбивство земля зброя лавра

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