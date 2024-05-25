Депутати Бундестагу закликали Шольца дозволити Україні удари по РФ західною зброєю

Антон Хофрайтер нагадав, що міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресорки

На думку німецьких депутатів, Україна має право використовувати поставлену союзниками зброю для відбиття російських винищувачів у повітряному просторі РФ

Політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю. Про це пише Spiegel.

«Ідеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі», – закликав політик.

За його словами, міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресорки.

«Російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків із власної території, зокрема плануючими бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд», – нагадав Хофрайтер.

Політик напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Німеччини закликав Берлін та Париж посилити підтримку України. Він наголосив, що «у серйозній ситуації, в якій опинилася Україна, не можна виключати індивідуальні системи озброєння в усіх напрямках».

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї.

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю.