Бахмут у вогні: рашисти вдарили по місту запалювальними снарядами (відео)
Російські загарбники обстрілюють цивільні об'єкти забороненими боєприпасами
Російські окупанти вдарили по місту Бахмут в Донецькій області запалювальними боєприпасами, що однозначно є військовим злочином. Відповідне відео оприлюднив блогер і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц.
Точний час зйомки не вказано.
Запалювальні боєприпаси часто плутають з фосфорними, але насправді це різні речі, причому страшніший випалювальний ефект мають саме перші. Їх використання по цивільній інфраструктурі заборонено міжнародними конвенціями.
Нагадаємо, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.
Також 20 листопада окупанти вгатили по житловому будинку на Харківщині.
Раніше повідомлялось, що мешканці села під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор.
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