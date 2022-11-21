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Бахмут у вогні: рашисти вдарили по місту запалювальними снарядами (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бахмут у вогні: рашисти вдарили по місту запалювальними снарядами (відео)
Ці боєприпаси заборонені міжнародними конвенціями
фото: скріншот з відео

Російські загарбники обстрілюють цивільні об'єкти забороненими боєприпасами

Російські окупанти вдарили по місту Бахмут в Донецькій області запалювальними боєприпасами, що однозначно є військовим злочином. Відповідне відео оприлюднив блогер і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц.

Точний час зйомки не вказано.

Запалювальні боєприпаси часто плутають з фосфорними, але насправді це різні речі, причому страшніший випалювальний ефект мають саме перші. Їх використання по цивільній інфраструктурі заборонено міжнародними конвенціями.

Нагадаємо, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Також 20 листопада окупанти вгатили по житловому будинку на Харківщині.

Раніше повідомлялось, що мешканці села під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор.

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Теги: росія Бахмут обстріл війна окупанти

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