Глава Луганської ОВА розповів про ділянку фронту, яка засипана тілами окупантів

В український полон здаються як мобілізовані восени росіяни, так і представники ПВК «Вагнер»

Російські військові, які опинилися на передовій на Луганщині, здаються в полон, щоб не загинути в бою. Про це сьогодні, 20 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, у полон здаються як мобілізовані восени росіяни, так і представники ПВК «Вагнер».

«Але мобілізованих здається в полон, звичайно, більше. Це люди цивільних професій, на яких одягли військову форму, та відправили до пекла», – сказав Гайдай.

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Він додав, що інколи українські військові беруть у полон мобілізованих росіян десятками.

«Деякі мобілізовані біжать углиб окупованої Луганської області, але російські військові ставлять додаткові блокпости, щоб перехоплювати втікачів. Деякий час їх тримають у підвалі, намагаються «поламати» і назад кидають на фронт. Від Сватового до Кремінної все усипане тілами мобілізованих», – поінформував глава регіону.

Гайдай додав, що на Луганщині воює «солянка» з підрозділів російських окупантів.

«У нас є свіжемобілізовані, є регулярні підрозділи російської армії, «кадировці», зеки, є підрозділи так званих «Л/ДНР» – можна побачити будь-кого», – зауважив Гайдай.

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Глава області повідомив з посиланням на місцевих мешканців, що мирних жителів російські окупанти виганяють з будинків та заселяються.

Раніше Генштаб назвав напрямки, на яких противник змушений оборонятися.

Як відомо, триває 270 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.