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Банкова розповіла про свій план звільнення захоплених територій

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова розповіла про свій план звільнення захоплених територій
Подоляк розповів, як буде відбуватися звільнення захоплених територій
фото ілюстративне

Подоляк вважає, що рашисти будуть намагатися втриматися в Херсонській області

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна має свій план звільнення окупованих територій. І саме по ньому військові будуть діяти далі. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Ми ж не можемо коментувати заяви Шойгу, бо вони трошки дивні. Давайте розставимо крапки над «і». Перше – у нас є свій план, затверджений верховним головнокомандувачем, у нас є свій сценарій звільнення територій. Сьогодні були створені адміністрації на лівому березі Херсонської області. Це означає, що ми будемо діяти по своєму плану і надалі», – заявив Подоляк.

Радник зазначив, що є ще і друга складова. За його словами, росіянам було тяжко обороняти Херсон, адже туди складно було доставляти боєприпаси та інше військове спорядження, але протягом останніх тижнів окупанти туди довозили мобілізованих, вони мінували місто, створювали вогневі точки. Тобто готували місто до жорсткої війни.

«Третя складова – для них принципово створити фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра, звідти втримати Херсон, а скоріш за все їм не вдасться його втримати, але якщо вони не можуть його втримати, то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега. Тобто вони все одно будуть жорстко намагатися втриматися в Херсонській області», – додав Подоляк.

Подоляк зауважив, що у рашистів все йде по плану, а план у них один – покинути всі захоплені території України. Тому своє суспільство вони готують до того, що це буде «перемога». 

«Тому давайте так: ми йдемо по плану, створюємо адміністрації, ми просуваємось на південному та інших напрямках, ми будемо робити ту роботу, яку маємо робити, мінімізуючи втрати серед військових», – додав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. 

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Зазначимо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. 

Додамо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

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Теги: Херсон військові втрати звільнення місто окупанти перемога рашисти Україна боєприпаси

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