Вистава із «бійцями ЗСУ»: пропагандисти придумали страшилку за 10 млн рублів (відео)

Вистава, де актори в українській військовій формі взяли глядачів у «заручники», коштує чималі гроші

У Калузькій філармонії росіянам показали «імерсивну виставу про військові дії на Донбасі» під назвою «Ввічливі люди». Про це повідомляють російські ЗМІ. Під час вистави актори у формі ЗСУ «взяли у заручники» глядачів та «розстріляли» одного з них за сценою.

На початку постановки «спецназ» увірвався до зали і почав стріляти. Актори кричали на глядачів, а потім схопили чоловіка та жінку із зали та витягли на сцену. Під час цього жінка кричала «боляче» і «відпусти», а чоловіка врешті-решт відвели за лаштунки та «розстріляли».

Як стверджують творці вистави, вони хотіли, щоб глядачі «у прямому розумінні понюхали порох» і поринули в атмосферу того, що «відчували жителі Донбасу протягом восьми років». Та насправді пропагандисти РФ таким чином намагаються очорнити українську армію та пробують перекласти відповідальність за почату ними війну на Україну.



Головну роль у так званій виставі відіграв терорист шостого окремого мотострілецького полку «народної міліції» так званої «ЛНР» Вілен Бабічов.

«Імерсивний спектакль» планують показати у 12 містах Росії. На проект було виділено президентський грант на понад 10 млн рублів (понад 6 млн грн), а заявка була подана ще в січні 2022 року, тобто ідея вистави зародилася до початку війни з Україною.

Як відомо, російські пропагандисти однієї з цілей війни в Україні називали те, що ЗСУ буцімто «вісім років бомбили Донбас».

Нагадаємо, адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі окупантів із Херсона.