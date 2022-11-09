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Міноборони Британії обіцяє надійну підтримку ЗСУ взимку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Британії обіцяє надійну підтримку ЗСУ взимку
До середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тис. комплектів зимового одягу
фото: dsnews.ua

До нового пакета британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом

Велика Британія передасть українській армії набори для сну в холодних умовах та намети з обігрівом. Про це у Лондоні оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

«Зважаючи на швидке наближення зими, це обладнання дозволить Збройним силам України ефективно діяти протягом наступних кількох місяців. Разом із навчальною програмою та наданням летальної допомоги, це демонструє нашу відданість забезпеченню того, що звичайний український солдат – добре навчений та якісно обладнаний, й має найвищі шанси боротися й визначати власне майбутнє», – сказав Воллес.

У офісі прем’єр-міністра Британії уточнили, що до нового пакета британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тис. комплектів зимового одягу.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. 

Теги: Велика Британія міністр солдат Україна

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