Відведення окупаційних військ: голова ОВА звернувся жителів Херсона

Сьогодні Росія оголосила про відведення окупаційних військ із Херсона

Влада Херсонщини закликає дотримуватися інформаційної тиші

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію». Про це він написав у Telegram.

Глава обласної адміністрації також закликав не розповсюджувати інформацію про дії Сил оборони.

«Звертаюся до жителів Херсона та всіх, хто має інформацію про події на південному фронті – дотримуйтесь інформаційної тиші. Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України», – написав він.

Янушенвич наголосив, що це дуже важливо для перемоги. Він також закликав «не впадати в ейфорію» щодо оголошеного Росією виводу військ із Херсона.

«Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації», – закликав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Зазначимо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів.

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер раніше заявив, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії.

Українська розвідка оцінює кількість російських окупаційних військ на обороні Херсона у 30-50 тис.