«Бавовна» у Брянській області: ймовірно прилетіло у військові об’єкти (відео)

За попередньою інформацією, пошкоджено дві військові частини РФ

Судячи з відео, приліт знищив та пошкодив військову техніку

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що нічна «бавовна» в області була пов’язана з обстрілом ЗСУ.

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Богомаз зазначив, що протиповітряна оборона РФ знищила ракету у Клинцях, а її окремі частини потрапили на територію промзони міста. Проте про вибухи у Климово губернатор не сказав ні слова.

Згодом у мережі опублікували відео, на якому можна побачити наслідки нічного удару по селищі Климово. За попередньою інформацією, у там розташована центральна база засобів зв’язку РФ – військова частина 47144.

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Також відомо, що, ймовірно, ракета таки влучила в полігон у Клинцях. У місцевій військовій частині дислокується підрозділ 144 гвардійської мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії РФ. Судячи з відео, приліт знищив та пошкодив військову техніку.

Пожежу в районі казарм військової частини підтверджують в місцевих чатах жителі Клинців. Повідомляють також про велику кількість карет швидкої допомоги, які прямують до місця вибуху.

Наразі у Генеральному штабі ЗСУ чи Міністерстві оборони України не коментували цю інформацію.

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Як повідомлялося, нічні вибухи були дуже потужними. Від ударів у будинках тремтіли шибки, як від землетрусу.