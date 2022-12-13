Удари по базі в Енгельсі: окупанти вирішили «помститися», але є нюанс

Частина військовослужбовців відмовилась від тривалого перебування на злітній смузі побоюючись нанесення по ній удару

Росія вирішила «помститися» за удари по авіабазі в Енгельсі, влаштувавши перформанс для супутника. Втім, більшість російських військових відмовилися у цьому брати участь. Про це повідомляє «СтратКом ЗСУ».

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Зазначається, що окупанти знали, коли над базою «Енгельс» пролетить супутник, тому вишикувалися на злітній смузі у формі надпису «Смерть нацистам», але є нюанс.

«По старій добрій радянській традиції перед даним дійством звичайно мала б бути репетиція. І ця репетиція була. І була вона не один раз. Чому? Все просто. Для першої репетиції виявилось замало особового складу, бо частина військовослужбовців відмовилась від тривалого перебування на злітній смузі побоюючись нанесення по ній удару. Тому бравим командирам прийшлось «виписувати» особовий склад із розташованої неподалік бази забезпечення, супроводжуючи довготривале шикування бравими «патриотическими речами», лякалками про «нацистов» і переможним «спічем» в кінці», – йдеться в повідомленні.

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Під час репетицій особовий склад мерз на холодному вітрі при -5 градусів.

СтратКом зазначив, що залишається тільки констатувати факт, що «шизофренія і любов до «сгноить личный состав на плацу», були є і залишаться приорітетними способами впливу на особовий склад».

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.