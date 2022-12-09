Україна має зброю для атаки на Москву – Forbes
Експерти зазначають, що зараз є вагомі причини, чому Київ поки утримається від прямої атаки на Москву
Удари по російських аеродромах («Енгельс» і «Дягілєво», – ред.) це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару. Про це пише Forbes.
«Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву. Але ймовірність удару по місту спричинить за собою кілька безсонних ночей в столиці РФ», – заявив журналістам відставний генерал австралійської армії Мік Райан.
За його словами, зараз є вагомі причини − чому Київ поки утримається від прямої атаки на Москву. Оскільки такий удар означатиме набагато потужнішу ескалацію кампанії ударів агресорів по об'єктах безпосередньо в Україні.
Водночас, експерти кажуть, що рейди українських безпілотників на Москву були б «чесною грою». Оскільки війська російських окупантів бомблять Київ, а також інші українські міста прямо з ранку 24 лютого − рівно з того моменту, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.
Фахівці кажуть, що в Москві досить потенційних стратегічних цілей. І в України є кілька способів нанесення ударів. Найпростішим, але водночас і найризикованішим буде диверсія всередині самої країни агресора, Росії.
Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.
Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.
До вдома у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.
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