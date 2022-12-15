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«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вечірніх вибухів (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вечірніх вибухів (відео)
РосЗМІ запевняють, що у місті працювала ППО
фото ілюстративне

Місцеві жителі зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому

У російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому. Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали.

Водночас російські державні ЗМІ заявляють з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, що над Курським районом сьогодні ввечері нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Очевидці ж публікують у соціальних мережах відео, на яких зафіксовані вибухи, які чули сьогодні в російському Курську.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

До слова, триває 295 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Теги: вибух росія війна обстріл

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