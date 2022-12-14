Данілов анонсує нові пожежі на території Росії

Посадовець зазначив, що не може сказати, хто причетний до відповідних подій на території РФ

Олексій Данілов переконаний, що кількість пожеж, які регулярно стаються у Росії, буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. Таку заяву зробив секретар РНБО в ефірі телемарафону.

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Водночас посадовець зазначив, що не може сказати, хто причетний до відповідних подій на території країни-агресора.

«Але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні», – вказав Данілов.

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Раніше Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво.

Також секретар РНБО натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини визнав право українців влучати по військових цілях у Росії.

Як відомо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

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Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.