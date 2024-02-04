Бій тривав півтори години: Об’єднані сили відкинули від кордону на Сумщині диверсійну групу

Ворог зазнав втрат та відступив

Російська диверсійно-розвідувальна група зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram.

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«На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України», – розповів він.

Так, 3 лютого о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

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«Уже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил», – розповів Наєв.

Зазнавши втрат, за даними генерала, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи.

«Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контр диверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години», – констатував він, додавши, що ворога вдалось відкинути далеко за межі кордону.

Нагадаємо, 10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.