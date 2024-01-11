Російські диверсанти на Чернігівщині розстріляли цивільного чоловіка

Розстріляний чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус та повертався додому

Загиблий працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів

10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) розстріляла авто із цивільним чоловіком. Про це Суспільному повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

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За його словами, сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка Семенівської громади. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Відстань від російського кордону до дороги, на якій розстріляли цивільного чоловіка Фото: Google maps ілюстративне

«Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки та повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка», – розповів Сергій Сергієнко.

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Відомо, що загиблий був 1961 року народження. Чоловік працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

ЗМІ наголошує, що в пресслужбі оперативного командування «Північ« цю інформацію наразі не прокоментували.

Нагадаємо, Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ.

Він заявив, що за останні місяці у Північній операційній зоні на 63 % збільшили фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України.

За словами командувача, обстановка в цьому регіоні контрольована. Попри те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, а також запускає ударні дрони, наступальних угруповань ним тут не створено.