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Російські диверсанти на Чернігівщині розстріляли цивільного чоловіка

Христина Петренко
glavcom.ua
Російські диверсанти на Чернігівщині розстріляли цивільного чоловіка
Розстріляний чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус та повертався додому
фото ілюстративне

Загиблий працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів

10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) розстріляла авто із цивільним чоловіком. Про це Суспільному повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

За його словами, сталося це  між селами Грем’ячка та Леонівка Семенівської громади. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Відстань від російського кордону до дороги, на якій розстріляли цивільного чоловіка
Відстань від російського кордону до дороги, на якій розстріляли цивільного чоловіка
Фото: Google maps ілюстративне

«Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки та повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка», – розповів Сергій Сергієнко.

Відомо, що загиблий був 1961 року народження. Чоловік працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

ЗМІ наголошує, що в пресслужбі оперативного командування «Північ« цю інформацію наразі не прокоментували.

Нагадаємо, Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ.

Він заявив, що за останні місяці у Північній операційній зоні на 63 % збільшили фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України.

За словами командувача, обстановка в цьому регіоні контрольована. Попри те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, а також запускає ударні дрони, наступальних угруповань ним тут не створено.

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Теги: ворог автобус Сергій Наєв чоловік

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