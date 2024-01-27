Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Убивство українців російською ДРГ на Сумщині: прокуратура повідомила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Убивство українців російською ДРГ на Сумщині: прокуратура повідомила подробиці
Автівка, в якій їхали загиблі брат та сестра
фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування

Уранці 27 січня окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 27 січня, вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини.

Нагадаємо, 10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Теги: окупанти прокуратура прокурор розслідування чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вбивають цивільних українців у прикордонних районах
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Сьогодні, 11:53
Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі
Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі
7 листопада, 2023, 11:39
Речник Держприкордонслужби зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців
Держприкордонслужба назвала область, де найчастіше фіксує російські ДРГ
22 жовтня, 2023, 11:35

Події в Україні

Відома військова відверто розповіла про втрати ЗСУ на фронті
Відома військова відверто розповіла про втрати ЗСУ на фронті
Убивство українців російською ДРГ на Сумщині: прокуратура повідомила подробиці
Убивство українців російською ДРГ на Сумщині: прокуратура повідомила подробиці
Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова – Кулеба
Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова – Кулеба
Загарбники шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині: ЗСУ пояснили, чому
Загарбники шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині: ЗСУ пояснили, чому
Під Куп’янськом росіяни відновили наступ, тривають інтенсивні бої
Під Куп’янськом росіяни відновили наступ, тривають інтенсивні бої
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Коли мобілізація стане успішною
24K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
23K
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
20K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
20K
Архімандрит Кирило Говорун: У РПЦ може з’явитися свій Пригожин
13K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі

Новини

Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Сьогодні, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Сьогодні, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua