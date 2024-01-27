Убивство українців російською ДРГ на Сумщині: прокуратура повідомила подробиці

Автівка, в якій їхали загиблі брат та сестра

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування

Уранці 27 січня окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області.

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Раніше повідомлялося, що у суботу, 27 січня, вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини.

Нагадаємо, 10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.