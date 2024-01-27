Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу

Майже 100 бойових зіткнень сталося за минулу добу

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 січня 2024 року

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 січня.

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Удари окупантів по Україні

За минулу добу ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та чотири авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено.

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Зранку російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще дев’ять атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

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На Запорізькому напрямку українські воїни відбили шість атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок.

Водночас РФ вкотре порушила тему переговорів щодо припинення війни в Україні. Аналітики вважають, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії.