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Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Окупанти вбивають цивільних українців у прикордонних районах
фото з відкритих джерел

Сумська ОВА закликала жителів прикордоння евакуюватися в безпечніші райони

У суботу, 27 січня, вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Будинок розстріляних знаходиться в селі Андріївка, що розташоване у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

Сумська ОВА закликала жителів прикордоння евакуюватися в безпечніші райони.

«Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя», – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Як повідомлялося, 10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Теги: Сумщина диверсанти росія окупанти війна

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Кримінал

Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
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