Тільки гляньте як заскиглив ватажок вагнерівців Пригожин після «Рамштайну-11»

Що так не на жарт перелякало Пригожина?

«Шутки закончились». Так підсумував путінський кухар та директор зеків зустріч у форматі «Рамштайн-11» та ключові домовленості нашого міністра оборони Резнікова з НАТО.

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Що так не на жарт перелякало Пригожина? Впевнений, що серйозно перелякався не лише він, але так склалося, що лиш Пригожин може озвучувати те, про що воліють мовчати у Шойгу та Герасимова.

Ключовим результатом засідання «Рамштайну» стало не стільки виділення чергових пакетів військової допомоги для України. Хоча, без сумніву, і це дуже важливе. Історичним стало рішення про «зелене світло» для тісної співпраці з NSPA, агенцією НАТО з підтримки та постачання. І саме ця домовленість Резнікова з НАТО по NSPA не на жарт перелякала Пригожина.

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Тому що, за словами міністра оборони Резнікова, це рішення дозволить Україні швидко, безперешкодно та ефективно проводити військові закупівлі, використовуючи логістичне забезпечення країн НАТО. Якщо просто казати: зброї для ЗСУ буде більше, а найголовніше – швидше.

Символічно, що до першої річниці першого засідання «Рамштайну», яка буде 26 квітня, Україна повноцінно інтегрується до системи NSPA та набуває оперативної сумісності з НАТО. І це насправді є ключовим механізмом ефективності Альянсу. Тепер твердження, що «Україна де-факто є частиною НАТО» набуло реального підтвердження.

Навіть на болотах зрозуміли це. І серйозно перелякалися. Небезпідставно.

Звідси і це пригожинське скавучання:

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«Заявление, что все члены НАТО ждут Украину в НАТО, тоже ничего хорошего не несет, а значит, надо ощетиниваться.

Чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году, когда жевали сопли и докладывали Сталину о том, что всё в порядке, с Германией договор».

Але тут такий нюанс: тепер у росвійськ є шанс скопититись раніше, ніж «ощєтініцца»

Послухайте це прекрасний поросячий визг: