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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Тільки гляньте як заскиглив ватажок вагнерівців Пригожин після «Рамштайну-11»

glavcom.ua
«Тепер твердження, що «Україна де-факто є частиною НАТО» набуло реального підтвердження»
фото з відкритих джерел

Що так не на жарт перелякало Пригожина?

«Шутки закончились». Так підсумував путінський кухар та директор зеків зустріч у форматі «Рамштайн-11» та ключові домовленості нашого міністра оборони Резнікова з НАТО.

Що так не на жарт перелякало Пригожина? Впевнений, що серйозно перелякався не лише він, але так склалося, що лиш Пригожин може озвучувати те, про що воліють мовчати у Шойгу та Герасимова.

Ключовим результатом засідання «Рамштайну» стало не стільки виділення чергових пакетів військової допомоги для України. Хоча, без сумніву, і це дуже важливе. Історичним стало рішення  про «зелене світло» для тісної співпраці з NSPA, агенцією НАТО з підтримки та постачання. І саме ця домовленість Резнікова з НАТО по NSPA не на жарт перелякала Пригожина.

Тому що, за словами міністра оборони Резнікова, це рішення дозволить Україні швидко, безперешкодно та ефективно проводити військові закупівлі, використовуючи логістичне забезпечення країн НАТО. Якщо просто казати: зброї для ЗСУ буде більше, а найголовніше – швидше.

Символічно, що до першої річниці першого засідання «Рамштайну», яка буде 26 квітня, Україна повноцінно інтегрується  до системи NSPA та набуває оперативної сумісності з НАТО. І це насправді є ключовим механізмом ефективності Альянсу. Тепер твердження, що «Україна де-факто є частиною НАТО» набуло реального підтвердження.

Навіть на болотах зрозуміли це. І серйозно перелякалися. Небезпідставно.

Тільки гляньте як заскиглив ватажок вагнерівців Пригожин після «Рамштайну-11» фото 1

Звідси і це пригожинське скавучання:

«Заявление, что все члены НАТО ждут Украину в НАТО, тоже ничего хорошего не несет, а значит, надо ощетиниваться.

 Чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году, когда жевали сопли и докладывали Сталину о том, что всё в порядке, с Германией договор».

Але тут такий нюанс: тепер у росвійськ є шанс скопититись раніше, ніж «ощєтініцца»

Послухайте це прекрасний поросячий визг: 

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Теги: Україна ПВК Вагнера війна

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Олексій Голобуцький

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