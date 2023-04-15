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Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
Терорист припускає, що успіх ЗСУ спричинить занепад в РФ
фото: DW

Кухар Путіна: «Росії залишається лише одне – закріпитися на тих українських територіях, які вона змогла окупувати»

Терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях. Його слова цитує пресслужба.

«Для влади та суспільства загалом сьогодні необхідно поставити якусь жирну точку у спеціальній військові операції. Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли», – йдеться в його повідомленні.

За словами Пригожина, Росії залишається лише одне  – закріпитися на тих українських територіях, які вона змогла окупувати.

«Але є лукавство – якщо раніше Україна була частиною колишньої Росії, то тепер це є абсолютно національно-орієнтована держава», – додав засновник ПВК «Вагнер».

Водночас він виступає проти будь-яких переговорів з Україною і бажає, щоб сили Росії та України зійшлися в бою.

Терорист також припускає, що у випадку успіху ЗСУ в РФ може початися занепад, який спричинить глобальні зміни у російському суспільстві.

За оцінками Пригожина, найвдалішим сценарієм для Росії буде «наступ ЗСУ, за якого жодні подачки і переговори будуть неможливі». 

Кремль наразі ці заяви не коментував. 

Нагадаємо, розсекречені документи розвідки США можуть свідчать, що російський диктатор Володимир Путін організовував зустріч ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та голови міноборони РФ Сергія Шойгу.

До слова, міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику фінансиста ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо порядку денного головування РФ в Раді Безпеки ООН, що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина. 

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Теги: росія Україна контрнаступ війна ПВК Вагнера

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