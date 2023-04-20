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«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
фото ілюстративне

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень

Правоохоронці зафіксували злочини учасників так званої ПВК «Вагнер», які примусово депортували українських дітей із Бахмуту. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

Під час моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурори виявили  відео, на якому представники так званої ПВК «Вагнер» на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м. Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.

У другому сюжеті представник ПВК «Вагнер» спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.

Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні «вагнерівці» вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми. Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.

Нагадаємо, два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і так званими «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, включно з дітьми.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини.

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Теги: вбивство прокурор Telegram розшук відео діти депортація

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