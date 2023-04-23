Під Іркутськом палають могили «вагнерівців»: що сталося

Кладовище, на якому поховані бійці ПВК Вагнера, постійно зростає, тому могили викопують заздалегідь

Під Іркутськом журналісти «Люди Байкала» знайшли раніше невідоме кладовище «вагнерівців». Всередині деяких ям видно обгорілу землю, а деякі – димляться. Про це повідомляє BILD.

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На цьому кладовищі на цей момент 53 могили, проте кількість загиблих бійців ПВК Ванера постійно зростає, тому могили викопують заздалегідь.

Річ у тім, що за зиму земля в Сибіру промерзає на 2-2,8 метри. Зараз земля ще не відтанула, тому ями для загиблих окупантів викопати дуже складно. Для того, аби все ж таки поховати російських військових, ґрунт спочатку потрібно відігріти вогнем. Усередині ями запалюють вогонь, накривають його залізним листом, з під якого і йде дим.

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Нагадаємо, що нещодавно у Росії знайшли таємне кладовище «вагнерівців» під Іркутськом. У «Вагнері» заявили родичам загиблих, що такого цвинтаря не існує.

Раніше повідомляли, що у Росії розростаються могили «вагнерівців». Про це свідчать нові супутникові знімки.