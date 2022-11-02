Били струмом, виривали нігті: на Харківщині вже виявлені 23 катівні окупантів

Правоохоронці ідентифікують тих, хто персонально брав участь у катуванні українців

Наразі у Харківській області було виявлено 23 катівні, три – у Херсонській та одну – в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було вісім катівень. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За словами очільника МВС, проводиться масштабна робота з документування злочинів та встановлення осіб, причетних до знущання з українців в катівнях.

«Я оптимістично дивлюся на питання встановлення фігурантів цих справ. Деяких з них – ми вже розуміємо, хто там перебував безпосередньо. Зокрема, якщо ми говоримо про Балаклію, то це ОМОН з Тольятті... Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян там», – каже Монастирський.

Міністр розповів, що найбільше його вразила саме катівня в Балаклії: «Вона була на місці поліцейського відділку. І там в камерах могли одночасно тримати до 40 осіб, за словами свідків через цю катівню проходили сотні людей».

Очільник МВС повідомив, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема виривали нігті.

«Наразі у розпорядженні поліції є понад 25 тис. годин аудіопереговорів окупантів, де вони говорять про свої злочини. Переконаний, що ми зможемо встановити, хто саме це вчиняв», – наголосив Денис Монастирський.

Нагадаємо, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених – місцевих мешканців та українських військових.