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Людей катували струмом: правоохоронці показали в’язницю у звільненій Балаклії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Людей катували струмом: правоохоронці показали в’язницю у звільненій Балаклії (фото)
фото: РБК Україна

У слідчих є інформація про вбитих жителів міста

У деокупованій Балаклії на Харківщині у відділку поліції окупанти організували штаб, а у підвалі та в будівлі навпроти – «в’язницю» та катівню для місцевих жителів. Про це  повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

«Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей просто на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі», – написав Болвінов.

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Правоохоронець розповідає, що катували людей по-різному, «найлегше» – коли били струмо. «Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації – усі деталі події ще з’ясовуються», – додав Болвінов.

Як відомо, 10 вересня у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. 

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Теги: Харківщина окупанти війна

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