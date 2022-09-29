Катівня на Харківщині. Які докази вилучили слідчі після російських загарбників (фото)

Катівня рашистів була розташована на території агрегатного заводу у Вовчанську

Слідчі вилучили докази, серед яких відбитки пальців, схеми блокпостів, одяг та документацію окупантів, у Вовчанському агрегатному заводі і місцевому відділку поліції. Таку заяву зробив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

«Усім місцевим було відомо, що імпровізований штаб рашистів знаходився на території агрегатного заводу. Там же була і в’язниця, де тримали цивільних. Також, ще одна «база» росіян була у відділу поліції, як і в кожному захопленому місті. На даний момент слідчими вилучено усі докази, серед яких відбитки пальців, схеми блокпостів, одяг, а найголовніше – документація окупантів», – написав Болвінов.

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Нагадаємо, катівня, яку загарбники називали «подвалом», була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана «народна міліція ЛНР». Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом.

За інформацією СБУ, рашисти застосовували до в'язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.

У рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців.

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