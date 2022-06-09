США передали ЗСУ чергову партію гаубиць (фото)

Нова військова допомога вже прямує в Україну

Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги Україні відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 ЗСУ. Про це повідомляє Пентагон на сторінці у Facebook.

«Гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в гарантуванні безпеки Україні», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, більшість наданих Америкою гаубиць М777 вже на передовій і сили оборони України ефективно використовують їх в бою. Про це заявив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі. Він зазначив, що артилерія виявилася критично важливим елементом для українців.

Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове