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  4. США передали ЗСУ чергову партію гаубиць (фото)
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    Події в Україні

    США передали ЗСУ чергову партію гаубиць (фото)

    Більшість наданих Америкою гаубиць вже на передовій - США передали ЗСУ чергову партію гаубиць (фото)
    Більшість наданих Америкою гаубиць вже на передовій
    фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

    Нова військова допомога вже прямує в Україну

    Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги Україні відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 ЗСУ. Про це повідомляє Пентагон на сторінці у Facebook.

    «Гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в гарантуванні безпеки Україні», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, більшість наданих Америкою гаубиць М777 вже на передовій і сили оборони України ефективно використовують їх в бою. Про це заявив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі. Він зазначив, що артилерія виявилася критично важливим елементом для українців.

    Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове

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    Теги: росія окупанти США війна Україна Пентагон озброєння окупація #stoprussia
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    США передали ЗСУ чергову партію гаубиць (фото)