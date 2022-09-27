Білорусь готується до масштабного прийому військових ешелонів з РФ

Для руху ешелонів буде використано три залізничні прикордонні переходи

Зараз у Білорусі проводиться ремонт залізничних вантажно-розвантажувальних платформ

Російські загарбники готуються перекидати військові ешелони до Білорусі. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Відомо, що зараз здійснюється:

перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових повідомлень Росії);

проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

розробка графіків руху військових ешелонів по БелЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ.

Для руху ешелонів буде використано такі залізничні прикордонні переходи: Красное (МСК РЖД) – Осиновка (БЧ НОД-1); Злынка (МСК РЖД) – Закопытье (БЧ НОД-4); Завережье (ОКТ РЖД) – Езерище (БЧ НОД-6).

Раніше повідомлялося, що поблизу українського кордону тривають навчання білоруських військ і їх строк постійно продовжується. Це свідчить про можливий вступ місцевих збройних сил у війну на боці Росії.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

26 вересня на зустрічі у Соічі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію.