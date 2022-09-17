Представник Папи Римського потрапив під ворожий обстріл в Україні

Краєвський потрапив під обстріл під час роздачі гуманітарної допомоги

Краєвський розповів що розгубився і не знав куди тікати

Глава служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє ANSA.

Представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумдопомогу в населені пункти «куди крім солдатів ніхто більше не заходить».

На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.

«Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди», – прокоментував подію Краєвський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав «морально прийнятними» постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Відповідну заяву він зробив під час виступу перед журналістами на борту літака, повертаючись з Казахстану.

Додамо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.