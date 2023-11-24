Словаччина звітувала про ситуацію із блокуванням українського кордону

Зранку в бік України очікувало проїзду близько 400 вантажівок

Станом на ранок українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

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«Рух вантажівок на словацькому кордоні наразі не блокується. Станом на ранок в бік України очікувало проїзду 400 вантажівок», – сказав речник.

Раніше держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жилакова у розмові з заступником міністра інфраструктури Сергієм Деркачем запевнила, що словацька сторона вживе заходів для недопущення блокування кордону перевізниками.

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До слова, раніше «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.