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Страйк перевізників на кордоні з Україною: влада Словаччини дала обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Страйк перевізників на кордоні з Україною: влада Словаччини дала обіцянку
21 листопада словацькі перевізники заблокували рух вантажних автомобілів у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке»
фото з відкритих джерел

Міністерство транспорту Словаччини пообіцяло провести консультації з МВС для запобігання протесту перевізників

Держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жилакова у розмові з заступником міністра інфраструктури Сергієм Деркачем підтвердила, що словацька сторона вживе заходів для недопущення блокування кордону перевізниками. Про це Деркач написав у Facebook.

За словами українського урядовця, під час розмови – першої з новою командою словацького міністерства – обговорювали ризики блокування кордону та реалізацію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

«Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо, коли йдеться про єдиний вантажний пункт із Словаччиною – «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»… Обіцяють провести консультації з Міністерством внутрішніх справ Словаччини для запобігання такому протесту», – написав Деркач.

Словацька урядовиця також підтвердила звернення однієї з асоціацій перевізників, яка вимагає повернення до дозвільної системи.

«Запевнив наших колег, що лібералізація перевезень – це необхідний крок в умовах війни та морської блокади», – додав заступник міністра інфраструктури.

Нагадаємо, як повідомила Державна прикордонна служба, рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке» (кордон зі Словаччиною) тимчасово розблоковано.

Раніше польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня. Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

Також «Главком» писав, що польські перевізники, які блокують пропускні пункти на кордоні з нашою країною, не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що українські урядовці направили інформацію про ці випадки польській владі.

До слова, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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Теги: Словаччина страйк кордон пункт пропуску

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