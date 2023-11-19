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Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні
На польському кордоні створено штаб допомоги українським водіям
фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Убік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км

Для українських водіїв, які понад десять днів стоять у черзі на польському кордоні, створено штаб допомоги. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Посадовець розповів, що вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 кілометрів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

За кожним із трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і перебувє на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483. Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму. Також у міністерстві запевняють, що спільно з профільними відомствами сприятимуть евакуації водіїв на територію України в разі такої потреби.

Штаб працюватиме, доки кордон не буде розблокований і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня.

Як повідомлялося, вранці 18 листопада в чергах на практично заблокованих польськими перевізниками трьох КПП стояло приблизно 2800 вантажівок.

До слова, 13 листопада представники польських автоперевізників, які блокують кордон із Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Теги: Польща вантажівки страйк кордон перевезення

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